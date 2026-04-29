Brown Fat vs White Fat: क्या शरीर की सारी चर्बी बुरी होती है? जानिए वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म का विज्ञान ?

Brown Fat vs White Fat: अक्सर जब हम 'Fat' या 'चर्बी' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मोटापा, बढ़ता हुआ वजन और बीमारियां आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद हर तरह की चर्बी (Adipose Tissue) हानिकारक नहीं होती? मेडिकल साइंस के अनुसार, हमारे शरीर में मुख्यत: दो मुख्य प्रकार की चर्बी होती है- वाइट फैट (White Fat) और ब्राउन फैट (Brown Fat)। जहां वाइट फैट को अक्सर वजन बढ़ने का कारण माना जाता है, वहीं ब्राउन फैट को 'Good Fat' कहा जाता है जो कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। आइए, डॉ. कृष्ण बिहारी बाड़ोलिया से इसे विस्तार से समझते हैं।
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