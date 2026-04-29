29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Brown Fat vs White Fat: क्या शरीर की सारी चर्बी बुरी होती है? जानिए वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म का विज्ञान ?

Brown Fat vs White Fat : क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक ऐसी 'जादुई चर्बी' है जो वजन बढ़ाती नहीं, बल्कि घटाती है? जानिए वाइट फैट और ब्राउन फैट के बीच का वैज्ञानिक अंतर और एक्सपर्ट टिप्स के साथ समझें कि कैसे आप अपने शरीर के नेचुरल 'फैट-बर्निंग इंजन' को एक्टिवेट कर सकते हैं।

8 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Apr 29, 2026

Brown Fat vs White Fat: अक्सर जब हम 'Fat' या 'चर्बी' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मोटापा, बढ़ता हुआ वजन और बीमारियां आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद हर तरह की चर्बी (Adipose Tissue) हानिकारक नहीं होती? मेडिकल साइंस के अनुसार, हमारे शरीर में मुख्यत: दो मुख्य प्रकार की चर्बी होती है- वाइट फैट (White Fat) और ब्राउन फैट (Brown Fat)। जहां वाइट फैट को अक्सर वजन बढ़ने का कारण माना जाता है, वहीं ब्राउन फैट को 'Good Fat' कहा जाता है जो कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। आइए, डॉ. कृष्ण बिहारी बाड़ोलिया से इसे विस्तार से समझते हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

UAE Exit OPEC : यूएई ने छोड़ा ओपेक, सऊदी और पाकिस्तान को झटका, भारत को होगा फायदा?

UAE exits OPEC
Patrika Special News

सड़कों पर मौत का खतरा कम करने की जिद, भिलाई के इंजीनियर का अनोखा मिशन

भिलाई में ‘सेफ्टी मिशन’ (photo source- Patrika)
Patrika Special News

Malaria Report India: दुनिया के 80 देशों में ‘मलेरिया’ का आतंक, भारत में केवल 12% लोगों पर खतरा

मलेरिया मच्छर' का आतंक,
Patrika Special News

स्कूल में पढ़ाई या मजदूरी? MP-UP में बच्चों से काम करवाने का खतरनाक ट्रेंड

child labour in school
Patrika Special News

Beauty Skincare : आपका स्किनकेयर रूटीन ही आपकी त्वचा को बना रहा है ‘सेंसिटिव’, क्या आपसे भी हो रही ये बड़ी गलतियां?

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.