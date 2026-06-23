एल नीनो का खतरा! कमजोर मानसून से बढ़ेगी महंगाई और क्या धीमी हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था?

El Nino 2026 Impact on Indian Economy: इन दिनों दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक सिर्फ एक ही शब्द पर नजर बनाए हुए हैं और वह है एल नीनो (El Nino) और पूरी आशंका जताई जा रही है कि वर्ष 2026 में एल नीनो का असर बढ़ सकता है। और यदि ऐसा होता है तो इसका भारतीय मानसून, खेती, जल संकट और महंगाई पर इसका अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में विकसित हो रही एल नीनो (El Nino) की परिस्थितियों ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई हुई है।