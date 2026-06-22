Mahua Ladoo: कभी शराब के लिए बदनाम महुआ, अब बनेगा सुपरफूड! छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला की अनोखी पहल

Mahua Ladoo: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में महुआ को लेकर एक नई सोच सामने आ रही है। जिस महुआ को लंबे समय से केवल शराब बनाने के लिए जाना जाता था, अब वही स्वास्थ्य और रोजगार का जरिया बन रहा है। केसदा क्षेत्र की आदिवासी उद्यमी जगनी बैगा ने महुआ से पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू तैयार कर एक नई पहल शुरू की है। यह प्रयास महुआ को नशे की छवि से बाहर निकालकर एक पौष्टिक खाद्य उत्पाद के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।