Nuclear Power: न्यूक्लियर पावर क्यों बन जाता है ‘Money Pit’? यूरोप में बढ़ा खर्च, भारत का नया मॉडल तैयार !

Nuclear Power Future of India: दुनिया में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और हर देश सस्ती, साफ और भरोसेमंद ऊर्जा की तलाश में है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर को भविष्य का बड़ा विकल्प माना जा रहा है। लेकिन इसे सच कर पाना इतना आसान नहीं है। यूरोप में बने कुछ बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स (Nuclear Projects) ने दिखाया है कि ये तकनीक जितनी ताकतवर है, उतनी ही महंगी और समय लेने वाली भी हो सकती है। वहीं भारत एक अलग रास्ता चुनकर न्यूक्लियर पावर को सस्ता और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यूक्लियर पावर ‘मनी पिट’ क्यों बन जाता है और भारत इस खेल में अलग राह पर कैसे चल रहा है।