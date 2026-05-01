Per Capita Water Availability: पाकिस्तान जल संकट वाले टॉप 10 देशों में शामिल, भारत में भी बढ़ रहा खतरा

देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होती जा रही है। (Photo: IANS)
Per Capita Water Availability: अप्रैल महीना के समाप्त होते-होते भारत और पाकिस्तान में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हीटवेब ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। ऐसे में भूजल का स्तर भी गिरता जा रहा है। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में जल संकट एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया है। इसका साफ संकेत प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (Per capita water availability) के लगातार कम हो रहे स्तर से मिलता है। पाकिस्तान का नाम अभी प्रति व्यक्ति कम जल उपलब्धता वाले टॉप 10 देशों में शुमार हो चुका है। इस मामले में भारत की हालत भी खराब होती जा रही है। आइए जानते हैं किस देश की क्या है स्थिति?
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