Education vs Employment: डिग्रीधारी युवा क्यों बन रहे मजदूर? राजिम की सड़कों पर बेरोजगारी की तस्वीर(photo-patrika)
Education vs Employment: छत्तीसगढ़ के राजिम में हर सुबह सड़कों पर एक ऐसा संघर्ष आकार लेता है, जो दिखता तो आम है, लेकिन भीतर से बेहद गहरा और चुभने वाला है। धमतरी, रायपुर, महासमुंद और गरियाबंद के गांवों से सैकड़ों लोग रोजी-रोटी की तलाश में यहां पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम तक चलने वाली यह मेहनत केवल शारीरिक श्रम नहीं, बल्कि उम्मीदों और मजबूरियों के बीच चल रही एक निरंतर जंग है।
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