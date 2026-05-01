Eye Infection from Kajal: क्या काजल लगाकर आंखों की बीमारियों को दे रहे हैं दावत? डॉक्टर से समझिए

Eye Kohl: काजल सदियों से भारतीय श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा रहा है। चाहे नवजात बच्चा हो या दुल्हन, आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काजल का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने वाला यह काला टीका गंभीर इंफेक्शन और बीमारियों का कारण भी बन सकता है? काजल का गलत इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी तक को प्रभावित कर सकता है। आइए डॉक्टर जयदीप शर्मा से काजल से होने वाले इंफेक्शन और उनसे बचाव के तरीके समझते हैं।
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