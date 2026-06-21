नाटक लिखना शॉर्टकट का खेल नहीं, पत्रिका से खास बातचीत में युवा नाटककार घनश्याम साहू ने साझा किया अपना सफर

रायपुर@ताबीर हुसैन। प्रदेश के युवा नाटककार, निर्देशक और रंगकर्मी घनश्याम साहू को नाट्य लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा ने छत्तीसगढ़ के रंगमंच जगत को गौरवान्वित किया है। वर्ष 2007 से रंगमंच से जुड़े घनश्याम साहू ने अपने लेखन और निर्देशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोकजीवन, सामाजिक सरोकारों और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।