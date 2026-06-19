19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Success Formula: रायपुर के CA Champions, तीन युवाओं की मेहनत ने लिखी सफलता की नई कहानी

Success Formula: रायपुर के CA टॉपर्स ने मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति से सफलता की मिसाल पेश की। अर्नव ने AIR-29, आयुष ने AIR-38 और मुस्कान ने पहले प्रयास में CA Final क्लियर किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 19, 2026

Success Formula

Success Formula: रायपुर के युवाओं का Success Formula(photo-patrika)

Success Formula: सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि लगातार मेहनत, सही रणनीति और आत्मविश्वास से मिलती है। सीए फाइनल के नतीजों में रायपुर के युवाओं ने अपनी मेहनत का शानदार उदाहरण पेश किया है। अवंति विहार निवासी अर्नव अग्रवाल ने 424 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 29 प्राप्त की, वहीं तेलीबांधा के आयुष सिंघानिया ने पहले ही प्रयास में AIR-38 हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। इसके अलावा देवेंद्र नगर की मुस्कान जैन ने पहले प्रयास में दोनों ग्रुप क्लियर कर सफलता हासिल की।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

पाइपलाइन में बह गया भरोसा! जितना पानी खराब उतना बड़ा कारोबार, बोतलबंद पानी का चमका बाजार

drinking water crisis
Patrika Special News

Weight lifting : क्या बढ़ती उम्र में में ‘वेट लिफ्टिंग’ करना सुरक्षित है? ऑर्थोपेडिक सर्जन से विस्तार से समझिए

Weight lifting Strength Training Healthy Aging Sarcopenia Brain-Derived Neurotrophic Factor
Patrika Special News

‘पागल बच्चा’ कहकर ठुकराया, तो पिता बने कोच, रायपुर के साई निखिल ने मेडल्स की बौछार से दुनिया को दिया जवाब

Para swimmer Sai Nikhil Achievements
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में महिला कमांडो दल ने संभाली जंगल की कमान! वन संरक्षण में रचा नया इतिहास, अब पर्यटन को मिलेंगे नए पंख

Eco Tourism Chhattisgarh
Patrika Special News

गर्भावस्था में वेतन, ओवरटाइम का दोगुना पैसा और न्यूनतम मजदूरी… क्या घरेलू कामगार जानते हैं अपने अधिकार?

Domestic Workers Day
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.