Success Formula: रायपुर के CA Champions, तीन युवाओं की मेहनत ने लिखी सफलता की नई कहानी

Success Formula: सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि लगातार मेहनत, सही रणनीति और आत्मविश्वास से मिलती है। सीए फाइनल के नतीजों में रायपुर के युवाओं ने अपनी मेहनत का शानदार उदाहरण पेश किया है। अवंति विहार निवासी अर्नव अग्रवाल ने 424 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 29 प्राप्त की, वहीं तेलीबांधा के आयुष सिंघानिया ने पहले ही प्रयास में AIR-38 हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। इसके अलावा देवेंद्र नगर की मुस्कान जैन ने पहले प्रयास में दोनों ग्रुप क्लियर कर सफलता हासिल की।