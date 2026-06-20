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Pill Popping Culture : शरीर में कैसे पैदा हो रहा है टॉक्सिक ओवरलोड? एक्सपर्ट से विस्तार से समझिए

Multivitamin Side Effects: क्या आप भी रोज़ सप्लीमेंट्स का कॉकटेल ले रहे हैं? बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिंस का ओवरडोज़ किडनी-लिवर को कैसे डैमेज कर सकता है, डॉ. के.बी. बाड़ोलिया से जानें।

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भारत

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Chitra Badoliya

Jun 20, 2026

Deficiency Supplements Vitamins Influencers

पिल-पॉपिंग: अंगों को कर रही फेल?( Photo:AI Generated)

Pill Popping Side Effects: सोशल मीडिया रील स्क्रॉल करते हुए जब हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को रंग-बिरंगी गोलियों का 'कॉकटेल' गटकते देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद सुपर-हेल्दी बनने का एकमात्र सीक्रेट यही है। क्या आप भी इसी जाल में फंस चुके हैं? 'फिटनेस फ्रीक' दिखने की इसी अंधी होड़ में आज हर दूसरा शख्स बिना डॉक्टरी पर्चे के अपनी मर्जी से सप्लीमेंट्स ले रहा है। लेकिन जरा ठहरिए! सेहत दुरुस्त करने का यह शॉर्टकट आपको सीधे अस्पताल के आईसीयू (ICU) तक पहुंचा सकता है। मेडिकल साइंस की मानें तो बिना सोचे-समझे लिया गया विटामिंस का यह ओवरडोज़ शरीर के भीतर एक 'साइलेंट किलर' की तरह काम करता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह 'पिल-पॉपिंग कल्चर' (Pill Popping Culture) आपकी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है।

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