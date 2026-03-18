Sonam Wangchuk: क्या है सोनम वांगचुक का क्लाइमेट फास्टिंग और आइस स्तूप तकनीक, केंद्र सरकार से क्या है उनकी लड़ाई?

Sonam Wangchuk's Struggle : सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) की छह महीने की हिरासत के बाद रिहाई हो चुकी है। सोनम वांगचुक ने जेल से बाहर आने के बाद यह संकेत दिया कि वह लद्दाख के लिए स्वायत्तता की मांग को लेकर सरकार के साथ सुलह का रुख अपनाने के लिए तैयार हैं। वांगचुक की रिहाई केंद्र द्वारा एनएसए आदेश को रद्द करने के बाद हुई, जिसके प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आइए जानते हैं कि वांगचुक किस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं?