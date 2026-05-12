Human Rights Violation: आधुनिक दुनिया में भी आजादी पर सख्त पहरा, इंटरनेट से लेकर पहनावे तक सरकार का नियंत्रण

Human Rights Violation: लोकतंत्र और मानवाधिकार किसी भी समाज की सबसे मजबूत बुनियाद होती हैं। इस आधुनिक दौर में भी दुनिया के कई देशों में नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता पूरी तरह नहीं मिल पाई है। बोलने की आजादी हो, धर्म मानने की छूट हो या महिलाओं के अधिकार, दुनिया के कई देशों में आज भी आम लोगों की जिंदगी सरकारी नियमों और पाबंदियों के बीच गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में सरकार की बुराई करना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना या इंटरनेट को खुलकर इस्तेमाल करना भी बड़ा अपराध माना जाता है।