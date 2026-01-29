Conversion for reservation : जाट से बौद्ध बने भाई-बहन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह नया फ्रॉड है’, दलित नेता उदित राज ने कहा, ‘लाभ मिलना संभव नहीं’

अपीलकर्ता का जन्म 1990 में एक ईसाई परिवार में हुआ था और उनका जन्म पुडुचेरी नगरपालिका में विधिवत पंजीकृत था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि उनके पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी हिंदू धर्म के अनुयायी थे और वल्लुवन जाति से संबंध रखते थे, जिसे संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 (एससी आदेश, 1964) के तहत अनुसूचित जातियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता की माता जन्म से ईसाई थीं और विवाह के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और उसका पालन करने लगीं। इस प्रकार, अपीलकर्ता के अनुसार, वह धर्म से हिंदू हैं और वल्लुवन जाति से संबंध रखती हैं और उसने दावा किया कि उसने हिंदू आदि द्रविड़ आरक्षण के तहत रियायतों का लाभ उठाकर अपनी स्कूली शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।