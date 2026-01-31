पीएम मोदी और शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव तक, जानिए इन 7 दिग्गज नेताओं को कौनसी मूवी है पसंद?

राजनेताओं की फिल्मों में रुचि और उनकी पसंदीदा फिल्में। (फोटो सोर्स: AI, फोटो डिजाइन: पत्रिका)
Favourite Movies of Indian Politicians: भारतीय राजनीति हो या किसी दूसरे देश की राजनीति, जनता अक्सर पॉलिटिक्स को गंभीर, सख्त और नीतियों तक सीमित मानती है, लेकिन ये सहीं नहीं है। राजनितिक गलियारों के कई ऐसे बड़े और दिग्गज नेता हैं जिनका सिनेमा के प्रति एक खास लगाव रहा है। वहीं, अगर बात की जाए भारतीय राजनेताओं की तो देश की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे हैं जिनका सिनेमा से सीधा कनेक्शन रहा है। भारतीय राजनीति में कई बड़े और दिग्गज नेता हैं जो पहले फिल्मों में काम कर चुके हैं इनमें शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जया भादुड़ी, रजनीकांत, जयललिता, एन.टी. रामा राव (एनटीआर) जैसे कई कलाकार एक्टर से पॉलिटिशियन बने हैं। वहीं, कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिनको फिल्मों में काफी इंटरेस्ट हैं।।
