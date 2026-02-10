एक ही कहानी, हर बार सुपरहिट, क्यों पुनर्जन्म वाली फिल्मों पर फिदा है इंडियन सिनेमा और सिने-लवर्स?

Reincarnation Movies in Indian Cinema: इंडियन सिनेमा दुनिया की सबसे बड़ी टॉप 10 फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। भारतीय सिनेमा में हर साल अलग-अलग भाषाओं में सैंकड़ों फिल्में बनती हैं। अलग-अलग जॉनर या थीम की इन फिल्मों में कुछ हिट होती हैं तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं. मगर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दर्शक इन फिल्मों को सिर्फ देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं। दर्शक कहानी को खुद से कनेक्ट करते हैं। यही वजह है कि फिल्मों के जॉनर के हिसाब से उसके दर्शक भी होते हैं, किसी को हॉरर पसंद है तो किसी को एक्शन, तो कोई पुनर्जन्म की कहानियों में रुचि रखता है। आज हम पुनर्जन्म (Reincarnation) पर बनी फिल्मों पर बात करेंगे।