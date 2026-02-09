हमारी सहूलियत, पर्यावरण को नुकसान: जानिए प्लास्टिक की इन 12 चीजों को नष्ट होने में कितना समय लगता है?

How Long Plastic Lasts in Environment: रोज सुबह उठने से लेकर रात को वापस बिस्तर तक जाने के दौरान हम ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हमें बहुत पहले त्याग देना चाहिए था। ये छोटी-बड़ी वस्तुएं जैसे टूथब्रश, प्लास्टिक की बोतल, स्ट्रॉ, छुरी-कांटा, सैनेटरी पैड, डिस्पोजेबल डायपर, पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में प्लास्टिक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका असर पर्यावरण पर बेहद गंभीर है। ये हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जीव-जन्तुओ के लिए भी बेहद खतरनाक है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता।