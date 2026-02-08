अगर आप हैं रियल भोपाली…तो क्या आप जानते हैं शहर के ये ‘सीक्रेट’ ठिकाने

Bhopal Hidden Places: भोपाल का नाम आते ही या तो आपका दिमाग झीलों को तलाशने लगता है या फिर नवाबी इतिहास, पुराने म्युजियम और कुछ गिनी-चुनी इमारतों को। लेकिन जो लोग शहर और उसके आसपास का क्षेत्र अच्छे से जानते हैं, उनसे पूछिए, भोपाल का असली सौंदर्य कहीं और भी छिपा है। कुछ ऐसी मनमोहक, खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह जो न किसी टूरिस्ट ब्रोशर में नजर आती हैं और न ही MP Tourism की आधिकारिक लिस्ट में।