8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

अगर आप हैं रियल भोपाली…तो क्या आप जानते हैं शहर के ये ‘सीक्रेट’ ठिकाने

Bhopal Hidden Places: नवाबी शहर भोपाल को तो सब जानते हैं, लेकिन यहां का असली सुकून कुछ चुनिंदा जगह ही हैं। रियल भोपालियों के अलावा इन्हें फोटोग्राफर्स, नेचर लवर्स ही पहुंच पाते हैं, वहीं कुछ ऐसे टूरिस्ट भी जिन्हें नाम सुनकर लगता है, चलो गूगल मैप पर ढूंढ़ते हैं... पता ढूंढ़ते ये निकल जाते हैं सुकून की मंजिल की ओर...इतिहासकार, शोधकर्ता को भी पता हैं भोपाल के ये सीक्रेट ठिकाने, लेकिन एमपी टूरिज्म की लिस्ट से हैं बाहर...patrika.com के साथ आइए चलते है ऐसे अनछुए Hidden Places Bhopal के आसपास मिलता है जिनका पता... लेकिन टूरिज्म यहां अब तक नहीं पहुंचा...

7 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Feb 08, 2026

MP Tourism Bhopal Hidden places

MP Tourism Bhopal Hidden places

Bhopal Hidden Places: भोपाल का नाम आते ही या तो आपका दिमाग झीलों को तलाशने लगता है या फिर नवाबी इतिहास, पुराने म्युजियम और कुछ गिनी-चुनी इमारतों को। लेकिन जो लोग शहर और उसके आसपास का क्षेत्र अच्छे से जानते हैं, उनसे पूछिए, भोपाल का असली सौंदर्य कहीं और भी छिपा है। कुछ ऐसी मनमोहक, खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह जो न किसी टूरिस्ट ब्रोशर में नजर आती हैं और न ही MP Tourism की आधिकारिक लिस्ट में।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

60 के बाद भी हीरो को लीड रोल, 50 में एक्ट्रेस को साइड रोल! क्या बॉलीवुड उम्र को तरजीह देता है?

Changing face of Indian cinema
Patrika Special News

जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, वहां अब जंगलों की जीत… अबूझमाड़ में मादा गौर और बछड़ा देख लोगों ने माना शुभ संकेत

अबूझमाड़ में सड़क किनारे दिखे मादा गौर और बछड़ा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

ट्रंप की रैलियों में चमक रहा है नया फैशन, महिलाएं पहन रही हैं 50 हजार की जैकेट

Sparkly Bomber jacket
Patrika Special News

Supreme Court on Abortion Rights : अगर महिला नहीं चाहती बच्चा पैदा करना, तो क्या कोर्ट मजबूर कर सकता है?

Supreme Court Abortion Case
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में भी गहराता गेमिंग का जाल, वर्चुअल दुनिया में खो रहे बच्चे, बढ़ रही चिंता

गेमिंग लत के साइड इफेक्ट (photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.