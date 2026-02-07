60 के बाद भी हीरो को लीड रोल, 50 में एक्ट्रेस को साइड रोल! क्या बॉलीवुड उम्र को तरजीह देता है?

Ageism in Bollywood: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हर साल तकरीबन 1500 फिल्में बनती हैं और हजारों करोड़ों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, वहां अपनी एक अलग पहचान बनाना आसान काम नहीं है। आज बॉलीवुड में जहां तीनों खान (सलमान, शाहरुख और आमिर) 60 की उम्र में भी अपना स्टारडम कायम किए हुए हैं, और तकरीबन हर साल एक-दो फिल्में कर रहे हैं, वहीं, 68 की उम्र में सनी देओल ने भी साबित कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं हैं। अब सनी देओल की बात आई है तो बता दें कि 2023 में सनी ने अनिल शर्मा की 'गदर 2' से धमाकेदार कमबैक किया था। और इसके बाद साल 2025 में उनकी फिल्म जाट रिलीज हुई, जिसको दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर 2026 की बात करें जनवरी में सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। मगर सनी का तूफान यहीं नहीं रुकने वाला है क्योंकि इस साल उनकी 3 और फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें अक्षय खन्ना के साथ 'इक्का', 'रामायण', और 'गबरू' के नाम शामिल हैं और पाइपलाइन में और भी कुछ फिल्में हैं जो अगले साल रिलीज हो सकती हैं।