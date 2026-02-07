7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

MAGA Fashion: ट्रंप की रैलियों में अब ‘स्पार्कल जैकेट’ का जलवा, 400 डॉलर की जैकेट के लिए दीवानी हुई महिलाएं

MAGA fashion: अमेरिका में ट्रंप की महिला समर्थकों के बीच डेबोरा याना की डिजाइन की हुई 50 हजार रुपये तक की 'स्पार्कल जैकेट' अब नया स्टाइल स्टेटमेंट बन गई है। 'मेक अमेरिका स्पार्कल अगेन' के नारे वाली ये चमकदार जैकेट्स ट्रंप की रैलियों में स्टेटस सिम्बल के रूप में खूब ट्रेंड कर रही हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 07, 2026

Sparkly Bomber jacket

अमेरिका में डेबोरा याना की डिजाइन की हुई 'स्पार्कल जैकेट। फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका

Trump supporters: अमेरिका की सियासत में अब सिर्फ नारों की गूंज नहीं, बल्कि फैशन (Political Fashion USA) का जलवा भी नजर आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की रैलियों में इन दिनों एक खास तरह का फैशन ट्रेंड (MAGA Fashion Trend) कर रहा है। इसे 'MAGA फैशन' कहा जा रहा है, जिसकी पहचान बनी हैं-चमकदार सेक्विन (सितारों वाली) बॉम्बर जैकेट्स। ट्रंप समर्थकों (Trump Supporters) के बीच इस नए ट्रेंड की शुरुआत करने वाली महिला का नाम डेबोरा याना है। 61 साल की डेबोरा, जो एक पूर्व सैलून मालिक और दादी हैं, उसने 'मेक अमेरिका स्पार्कल अगेन' (Make America Sparkle Again) के नारे के साथ इस ब्रांड को खड़ा किया है। फिनिक्स कन्वेंशन सेंटर में हुए टर्निंग पॉइंट यूएसए के कार्यक्रम में जब महिलाएं सुनहरी और चमकीली जैकेट (Sparkly Bomber Jackets) पहन कर पहुंचीं, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Supreme Court on Abortion Rights : अगर महिला नहीं चाहती बच्चा पैदा करना, तो क्या कोर्ट मजबूर कर सकता है?

Supreme Court Abortion Case
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ में भी गहराता गेमिंग का जाल, वर्चुअल दुनिया में खो रहे बच्चे, बढ़ रही चिंता

गेमिंग लत के साइड इफेक्ट (photo source- Patrika)
Patrika Special News

Unsafe Government schools : राजस्थान में 56% तो देश में 22 फीसदी स्कूल भवन जर्जर, 26% स्कूलों के शौचालयों में पानी तक नहीं

Unsafe government schools
Patrika Special News

वीर सावरकर की वजह से लता मंगेशकर बनीं गायिका, पढ़ें उनके रुचिकर किस्से…

Lata
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ में बदलता खेती का पैटर्न, गर्मी में धान की जगह सरसों, मक्का और दलहन की बुवाई

CG News: छत्तीसगढ़ में बदलता खेती का पैटर्न, गर्मी में धान की जगह सरसों, मक्का और दलहन की बुवाई
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.