MAGA Fashion: ट्रंप की रैलियों में अब ‘स्पार्कल जैकेट’ का जलवा, 400 डॉलर की जैकेट के लिए दीवानी हुई महिलाएं

Trump supporters: अमेरिका की सियासत में अब सिर्फ नारों की गूंज नहीं, बल्कि फैशन (Political Fashion USA) का जलवा भी नजर आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की रैलियों में इन दिनों एक खास तरह का फैशन ट्रेंड (MAGA Fashion Trend) कर रहा है। इसे 'MAGA फैशन' कहा जा रहा है, जिसकी पहचान बनी हैं-चमकदार सेक्विन (सितारों वाली) बॉम्बर जैकेट्स। ट्रंप समर्थकों (Trump Supporters) के बीच इस नए ट्रेंड की शुरुआत करने वाली महिला का नाम डेबोरा याना है। 61 साल की डेबोरा, जो एक पूर्व सैलून मालिक और दादी हैं, उसने 'मेक अमेरिका स्पार्कल अगेन' (Make America Sparkle Again) के नारे के साथ इस ब्रांड को खड़ा किया है। फिनिक्स कन्वेंशन सेंटर में हुए टर्निंग पॉइंट यूएसए के कार्यक्रम में जब महिलाएं सुनहरी और चमकीली जैकेट (Sparkly Bomber Jackets) पहन कर पहुंचीं, तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गईं।