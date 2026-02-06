6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Unsafe Government schools : राजस्थान में 56% तो देश में 22 फीसदी स्कूल भवन जर्जर, 26% स्कूलों के शौचालयों में पानी तक नहीं

Unsafe School : राजस्थान सरकार के इस बयान के बाद कि राज्य के 56% से ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। इसके बाद से राज्य के लोग सकते में हैं। हालांकि, कमोबेश यही हालात देश के ज्यादातर राज्यों में बहुत सी स्कूलों की है। पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 06, 2026

Unsafe government schools

Unsafe government schools

Unsafe government schools : हाल ही में राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी कमरों में से 56% से अधिक या तो जर्जर हैं, अनुपयोगी हैं या बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो बाल अधिकार संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद (एनसीपीसीआर) ने 'सुरक्षित और संरक्षित विद्यालय वातावरण' पर एक रिपोर्ट में कहा है कि देश में कार्यरत विद्यालयों के लगभग 22 प्रतिशत भवन जर्जर अवस्था में हैं।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में भी गहराता गेमिंग का जाल, वर्चुअल दुनिया में खो रहे बच्चे, बढ़ रही चिंता

गेमिंग लत के साइड इफेक्ट (photo source- Patrika)
Patrika Special News

वीर सावरकर की वजह से लता मंगेशकर बनीं गायिका, पढ़ें उनके रुचिकर किस्से…

Lata
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ में बदलता खेती का पैटर्न, गर्मी में धान की जगह सरसों, मक्का और दलहन की बुवाई

CG News: छत्तीसगढ़ में बदलता खेती का पैटर्न, गर्मी में धान की जगह सरसों, मक्का और दलहन की बुवाई
Patrika Special News

गायनेकोलॉजिस्ट से लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ तक: मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय?

Environmental Impact of Period Hygiene Products
Patrika Special News

एक फल की मौत… पूरी विरासत की कब्र! “करमन की बिही” अमरूद का अंत क्यों? जानें अनसुनी दर्द भरी कहानी

उजड़ते करमन के बगीचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.