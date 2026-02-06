Unsafe Government schools : राजस्थान में 56% तो देश में 22 फीसदी स्कूल भवन जर्जर, 26% स्कूलों के शौचालयों में पानी तक नहीं

Unsafe government schools : हाल ही में राजस्थान विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी कमरों में से 56% से अधिक या तो जर्जर हैं, अनुपयोगी हैं या बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो बाल अधिकार संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद (एनसीपीसीआर) ने 'सुरक्षित और संरक्षित विद्यालय वातावरण' पर एक रिपोर्ट में कहा है कि देश में कार्यरत विद्यालयों के लगभग 22 प्रतिशत भवन जर्जर अवस्था में हैं।