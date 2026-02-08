8 फ़रवरी 2026,

रविवार

पंजाबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा छत्तीसगढ़ी उपन्यास ‘भूलन कांदा’, फिल्म बनने के बाद बढ़ी प्रसिद्धि

CG News: ‘भूलन कांदा’ उपन्यास पर बनी फिल्म भूलन द मेज को राष्ट्रीय अवॉर्ड मिलने के बाद एक और प्रसिद्धि मिली है। अब यह उपन्यास पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 08, 2026

CG News, Bhulan kanda

भूलन द मेज फिल्म की शूटिंग के दौरान ( Photo - Patrika )

CG News: हिंदी साहित्य के चर्चित उपन्यास ‘भूलन कांदा’ ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। ( Bhulan kanda ) यह उपन्यास अब पंजाब के प्रतिष्ठित पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। खास बात यह है कि पंजाब में हिंदी भाषा में लिखा गया भूलन कांदा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, जो हिंदी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। भूलन कांदा के लेखक संजीव बख्शी ने विद्यार्थियों से संवाद के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

