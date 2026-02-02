Pregnancy में करना चाहते हैं देरी तो Egg freezing एक सुरक्षित विकल्प, क्या है यह प्रोसेस, कितना आता है खर्च? एक्सपर्ट्स से जानिए

Egg freezing Process in India : जयपुर के कपल की शादी को 10 साल बीत गए। पत्नी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। उन्हें डॉक्टर ने एग फ्रीज करवाने की सलाह दी। पति ने पत्रिका से बताया कि वह बच्चे की चाह में ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसमें हमारा पूरा बजट बिगड़ गया। हमारे कई लाख रुपये अबतक खर्च हो चुके हैं। इन दिनों खासतौर पर शहरों में एग फ्रीजिंग के बहुत से मामले आने लगे हैं। एग फ्रीजिंग क्या प्रोसेस है? इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? यह कितना खर्चीला है? आइए, यहां जानते हैं सबकुछ।