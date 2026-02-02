2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Pregnancy में करना चाहते हैं देरी तो Egg freezing एक सुरक्षित विकल्प, क्या है यह प्रोसेस, कितना आता है खर्च? एक्सपर्ट्स से जानिए

Egg freezing Cost in India : देश में प्रेग्नेंसी के लिए एग फ्रीजिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह विकल्प सुरक्षित होने के साथ ही महिलाओं को हायर एजुकेशन और करियन की उड़ान भरने की फुर्सत देता है। आइए इस बारे में डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 02, 2026

Egg Freezing in India

Egg Freezing Process

Egg freezing Process in India : जयपुर के कपल की शादी को 10 साल बीत गए। पत्नी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। उन्हें डॉक्टर ने एग फ्रीज करवाने की सलाह दी। पति ने पत्रिका से बताया कि वह बच्चे की चाह में ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसमें हमारा पूरा बजट बिगड़ गया। हमारे कई लाख रुपये अबतक खर्च हो चुके हैं। इन दिनों खासतौर पर शहरों में एग फ्रीजिंग के बहुत से मामले आने लगे हैं। एग फ्रीजिंग क्या प्रोसेस है? इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? यह कितना खर्चीला है? आइए, यहां जानते हैं सबकुछ।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

1971 से कारगिल युद्ध तक बॉलीवुड वॉर फिल्मों की कहानी कितनी सच और कितनी काल्पनिक

Reality of Indian War Movies
Patrika Special News

सड़क-बिजली से आगे की सोच, विकास की नई परिभाषा लिखता एक किसान जिसने बदल दी गांव की तस्वीर, जानें कैसे

विकास की नई परिभाषा (photo source- Patrika)
Patrika Special News

पीएम मोदी से शरद पवार तक… इन 7 नेताओं की पसंदीदा फिल्मों में छुपा है उनकी सोच का आईना

Favorite- Movies of Indian Politicians
Patrika Special News

Menstrual Hygiene : सुप्रीम कोर्ट ने की भावुक अपील, सरकारों को दिए निर्देश, धन्यवाद देकर महिलाओं ने कहा- दो दिन की मिले छुट्टी

Menstrual hygiene Supreme Court order
Patrika Special News

Dietary Shift: भारत में 77% पुरुष हुए मांसाहारी, उधर यूरोप में बढ़ा शाकाहार का जादू

Dietary Shift
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.