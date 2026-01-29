नृत्य, संगीत और विद्रोह: इतिहास के पन्नों में दर्ज वो नाम जिन्होंने अपने गीतों और शायरी से अंग्रेजी हुकूमत को दी चुनौती

अब अगर बात की जाए भारतीय सिनेमा की तो देश के महान क्रांतिकारियों की कहानी पर समय-समय पर कई फिल्में और वेबसीरीज बनाई जाती रहीं हैं। मगर इन औरतों की कहानी को दिखाने में अभिनय जगत थोड़ा पीछे रह गया। हालांकि, बीते कुछ सालों में भारतीय सिनेमा और वेब सीरीज ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली तवायफों की कहानियों को अलग-अलग रूपों में पर्दे पर उतारा है। Heeramandi जैसी सीरीज लाहौर की उन असली तवायफों से प्रेरित मानी जाती है, जो अंग्रेज अफसरों और रईसों के बीच रहकर गुप्त सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाती थीं, वहीं बेगम जान बंटवारे के दौर की उन तवायफों की सामूहिक कहानी कहती है जिनके कोठे सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए थे। श्याम बेनेगल की मंडी आजादी से पहले और बाद की राजनीति में फंसी तवायफ संस्कृति की सच्चाई दिखाती है, जबकि उमराव जान और पाकीज़ा जैसी फिल्मों में तवायफ के जरिये उस दौर की सामाजिक बेड़ियों और स्त्री-स्वतंत्रता की चाह को सामने रखा गया है। वहीं, अनारकली और मुग़ल-ए-आजम जैसी क्लासिक फिल्मों ने दरबारी तवायफ को सत्ता के खिलाफ खड़ी एक साहसी स्त्री के रूप में पेश किया।