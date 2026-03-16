डिप्रेशन को मात देकर भारवि वैष्णव बनीं युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल, पत्रिका से बोलीं- आत्मविश्वास ही ताकत

CG News: आज के समय में युवाओं में डिप्रेशन और मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई युवा अपनी समस्याएं किसी से साझा नहीं कर पाते और अकेले ही इस संघर्ष से जूझते रहते हैं। इसी बीच रायपुर के सी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रशासनिक अधिकारी भारवि वैष्णव ऐसे युवाओं के लिए सहारा बन रही हैं। खास बात यह है कि वे खुद भी कभी डिप्रेशन के दौर से गुजर चुकी हैं और अब अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को इससे बाहर निकालने में मदद कर रही हैं।