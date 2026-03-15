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छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की मिसाल! ठगी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, आयोग से मिला न्याय…

World Consumer Rights Day: छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां रायपुर सहित प्रदेश के उपभोक्ताओं ने बैंक, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों की लापरवाही या धोखाधड़ी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Mar 15, 2026

छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की मिसाल! ठगी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, आयोग से मिला न्याय...(photo-AI)

छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं की मिसाल! ठगी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, आयोग से मिला न्याय...(photo-AI)

World Consumer Rights Day: 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस केवल जागरूकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की मिसालों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः न्याय हासिल किया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां रायपुर सहित प्रदेश के उपभोक्ताओं ने बैंक, बीमा कंपनियों और सरकारी विभागों की लापरवाही या धोखाधड़ी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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