Custodial Deaths: यूपी की जेलों में सबसे ज्यादा कैदियों की मौत, छत्तीसगढ़ में सबसे कम, जानिए पूरे देश का हाल

Custodial Deaths in India: भारत में हर साल जेल और पुलिस हिरासत में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। हर साल औसतन लगभग 1,700 से 2,500 के बीच हिरासत मौतें दर्ज होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि देश के अलग-अलग राज्यों से पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में मौतों के अनेक मामले सामने आए हैं, जिसके चलते समय-समय पर जेल प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और जेल तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते रहते हैं। जेल और पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में देश में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद क्रमश: महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है।