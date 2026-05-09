Hair Transplant: आपका सिर प्रयोगशाला नहीं, ‘ग्राफ्ट’ की लूट से कैसे बचें? एक्सपर्ट से समझिए

भारत में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर काफी धोखाधड़ी होती है।
Hair Transplant : आत्मविश्वास की नई परिभाषा अब सिर के घने बालों से तय होने लगी है। इसी चाहत ने हेयर ट्रांसप्लांट को मेडिकल साइंस का सबसे चहेता 'ब्यूटी टूल' बना दिया है। हेयर ट्रांसप्लांट केवल एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं रह गया है, बल्कि यह आत्मविश्वास और 'लुक्स' की दौड़ का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। लेकिन इस चमक-धमक वाली इंडस्ट्री के पीछे एक ऐसा काला सच भी है, जो 'सस्ते लुक' के लालच में आपकी सेहत और जिंदगी दोनों को दांव पर लगा रहा है।
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