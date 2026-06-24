15 करोड़ का इंजेक्शन क्यों? क्या है ये SMA बीमारी और क्यों महंगा है इसका इलाज?

SMA Disease: भोपाल एम्स के डॉक्टर की भतीजी काशी को 'स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी' (एसएमए टाइप-1) नामक जेनेटिक बीमारी है, इसके उपचार के लिए लगने वाले 'जोलजेन्समा' (Zolgensma) इंजेक्शन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम सुनकर परिवार के होश उड़ गए थे। लेकिन उनकी मदद के लिए समाज जन के साथ ही खुद एम्स के डॉक्टर्स और प्रशासन के लोग आगे आए हैं। जल्द ही काशी को यह महंगा इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। और उसकी जिंदगी बचा ली जाएगी।