24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Monsoon: मानसून से पहले समुद्र तट पर क्यों लग जाती है सीपियों की भीड़? जानिए प्रकृति में क्या है इसकी भूमिका?

Monsoon and Sea Shells: समुद्री तटों पर मानसून से ठीक पहले सीपियां जमा होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? यह बदलाव किन वजहों से होता है? क्या है विज्ञान? प्रकृति के अस्तित्व में इनका क्या महत्व है? इन सवालों को विस्तार से समझाती रिपोर्ट।
5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jun 24, 2026

shells on beach before monsoon nature mystery of sea shells

समुद्री तट पर सीपियों के इकट्ठा होने का क्या है विज्ञान? (Photo: AI)

Monsoon and Sea Shell: हर साल जून या जुलाई में पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, फिलीपिंस के समुद्र तटों पर कभी-कभार भीड़ बढ़ जाती है। हालांकि यह भीड़ सिर्फ सैलानियों की नहीं होती, बल्कि लाखों की संख्या में समुद्री सीपियां (शंख और खोल) समुद्र तट पर आकर जमा हो जाती हैं। ये सीपियां इतनी अधिक मात्रा में होती हैं कि पूरा समुद्र तट इनसे ढक जाता है और ज्यों-ज्यों रात गहराने लगती समुद्री हवाओं के चलते आपस में टकराने से इसमें से प्यारी धुन सुनाई देने लगती है। यह मनोहारी दृश्य और प्रकृति का संगीत लोगों को अपनी लय में बांध देता है। हालांकि जिन लोगों को समुद्र विज्ञान का नहीं पता, ऐसे लोग सोचते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। इस साल जून में भी ऐसा ही हुआ।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

15 करोड़ का इंजेक्शन क्यों? क्या है ये SMA बीमारी और क्यों महंगा है इसका इलाज?

SMA Disease Expensive treatment
Patrika Special News

बस्तर की खूबसूरती पर ग्रहण! 90% घटे विदेशी पर्यटक, स्थानीय कारोबार संकट में

Bastar Tourism Crisis
Patrika Special News

Watery Eyes Causes: आंखों से पानी गिरना अच्छी बात नहीं ! ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जानिए इसका कारण और इलाज

Dry Eyes Watery Eyes Burning Sensation Eye DRops
Patrika Special News

Japan and Germany: फिर से गोलबंद हो रहे हैं जापान और जर्मनी? 85 वर्ष पहले दोनों में क्यों हुआ था गठबंधन?

japan and germany axis power second world war
Patrika Special News

Chhattisgarh Tourism News: बस्तर पर्यटन पर लगा ग्रहण, विदेशी सैलानियों की बुकिंग में भारी गिरावट, युद्ध और महंगी यात्रा बनी वजह

Chhattisgarh Tourism News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.