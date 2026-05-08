मुरुम वाली जमीन पर उग रहा 'सफेद सोना', अब अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे दुर्ग के किसान(photo-patrika)
White Gold Farming: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खेती का एक नया मॉडल तेजी से उम्मीद बनकर उभर रहा है। अब केवल परंपरागत खेती ही नहीं, बल्कि जैव ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी फसलें भी किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही हैं। दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में गन्ने के साथ सफेद चुकंदर (शुगरबीट) की अंतरफसली खेती के सफल प्रयोग ने कृषि और बायो-एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग