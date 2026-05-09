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Patrika Special News

सिर्फ 1 एकड़ जमीन और सालाना लाखों की कमाई! आखिर क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यह नया मॉडल?

Mulberry Cultivation: छोटे किसान सालाना 1.5 लाख तक कमा रहे हैं, जबकि शासकीय टसर विकास केंद्र बिरेझर में महिलाएं धागाकरण से हर महीने 12 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं।

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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

May 09, 2026

सालाना लाखों की कमाई (photo source- Patrika)

सालाना लाखों की कमाई (photo source- Patrika)

Rural employment: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करने के लिए धमतरी जिले में सिल्क समग्र-2 योजना उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को शहतूत की खेती और कृमिपालन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में अब तक 37 किसानों का चयन कर शहतूत पौधरोपण कराया जा चुका है, जिससे रेशम उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं।

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