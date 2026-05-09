सिर्फ 1 एकड़ जमीन और सालाना लाखों की कमाई! आखिर क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यह नया मॉडल?

Rural employment: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करने के लिए धमतरी जिले में सिल्क समग्र-2 योजना उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को शहतूत की खेती और कृमिपालन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में अब तक 37 किसानों का चयन कर शहतूत पौधरोपण कराया जा चुका है, जिससे रेशम उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं।