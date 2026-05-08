Moon Mission Expenses: किस देश ने चांद पर कितना पैसा बहाया, भारत ने रचा इतिहास

Moon Mission Expenses: चांद सिर्फ वैज्ञानिकों का सपना नहीं, बल्कि कई देशों की ताकत दिखाने का नया मैदान बन चुका है। दुनिया के बड़े देश अरबों डॉलर खर्च करके चांद तक पहुंचे, लेकिन भारत ने कम पैसों में ऐसा काम कर दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका ने जिस काम पर खरबों रुपये लगा दिए, वहीं भारत ने अपने तीन चंद्रयान मिशनों से दुनिया को 'लो-कॉस्ट स्पेस मॉडल' का नया रास्ता दिखाया। कई देश भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और मिशन मैनेजमेंट को केस स्टडी की तरह देख रहे हैं। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया, और बाकी देशों ने चांद तक पहुंचने में कितना पैसा बहाया?