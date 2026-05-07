Gold Repatriation: सोने की स्वदेश वापसी, क्यों विदेशों से वापस मंगा रहे अपना सोना?

Gold Repatriation India: ग्लोबल इकोनॉमी में एक खामोश गोल्ड वॉर छिड़ चुका है। कई देश अब अपना सोना विदेशों से वापस मंगा रहे हैं। जर्मनी से लेकर पोलैंड तक, कई देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व की घर वापसी शुरू कर दी है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और भविष्य की रणनीति से जुड़ा बड़ा कदम है। इस वैश्विक बदलाव के बीच भारतीय निवेशक सिर्फ परंपरा के लिए गहने नहीं खरीद रहे, बल्कि आर्थिक सुरक्षा के लिए सोने को एक मजबूत हथियार के रूप में अपना रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है और आम आदमी के निवेश के स्तर को भी लगातार बढ़ा रहा है।