छत्तीसगढ़ का प्राचीन रहस्य: करकाभाट की 5000 साल पुरानी गूंज अब पहुंची अंतरराष्ट्रीय शोध मानचित्र पर

Karkabhat Megalithic Site: छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत अब सात समंदर पार अपनी चमक बिखेर रही है। बालोद जिले में स्थित लगभग 5000 वर्ष पुराना ’करकाभाट’ महापाषाणीय स्थल अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया से दो विदेशी शोधकर्ता इस ऐतिहासिक स्थल का अध्ययन करने पहुंचे, जो प्रदेश के पर्यटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।