Space Traffic: आसमान में भयंकर ‘ट्रैफिक जाम’! अंतरिक्ष में तारों से ज्यादा इंसानी कबाड़, क्यों खतरे में दुनिया?

Space Traffic: हम जब भी रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। उन तारों के बीच अब एक-एक करके रॉकेट उड़ने लगे हैं, सैटेलाइट पहुंचने लगे हैं और हालत ये हो गई है कि धरती के ऊपर अंतरिक्ष में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2026 तक के अपडेट धरती के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी है। इसमें सिर्फ काम करने वाली सैटेलाइट्स ही नहीं हैं, बल्कि खराब हो चुके रॉकेट के हिस्से, टुकड़े और पुराने मिशन्स का मलबा भी शामिल है। आने वाले समय में यही भीड़ दुनिया के इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, GPS और स्पेस मिशनों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।