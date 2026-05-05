Mamata Banerjee की तृणमूल कांग्रेस की दरकी जमीन: ‘मां माटी मानुष’ से ‘मट्टी पलीद’ तक! जानें सबकुछ

Mamata Banerjee Lost Election: पश्चिम बंगाल में तृणमूल को विधानसभा की 294 सीटों में से सिर्फ 81 ही सीटों पर जीत मिली। ममता बनर्जी भी भवानीपुर सीट से 15 हजार से ज्यादा के मतों के अंतर से हार गईं। पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष वामपंथी सरकार को ममता बनर्जी ने वर्ष 2011 में कांग्रेस के साथ मिलकर उखाड़ फेंका था। वर्ष 2026 के चुनाव में बीजेपी ने ममता सरकार को उखाड़ फेंका। बंगाल में वामपंथ सरकार के समय महिलाओं की सुरक्षा और नेताओं के स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले नहीं सुने गए। ममता बनर्जी जब पहली बार सीएम बनीं तब उन्होंने वामपंथ सरकार के 34 वर्ष के शासनकाल की ऑडिटिंग करवाई थी, उनके हाथ एक भी मामला नहीं आया। वहीं ममता के शासन में उनकी सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं के नाम भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए।