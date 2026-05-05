Retinopathy of Prematurity : समय से पहले जन्मे बच्चों की आंखों पर संकट, जानें क्या है ROP

Retinopathy of Prematurity : क्या आप जानते हैं कि समय से पहले जन्मे बच्चे के पास अपनी आंखों की रोशनी बचाने के लिए केवल 30 दिनों का समय होता है? मेडिकल सांइस ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि 25-26 हफ्तों में जन्मे बच्चों को भी जीवन मिल जाता है। लेकिन इन 'नन्हें योद्धाओं' के सामने जीवन की शुरुआत में ही कई चुनौतियां होती हैं, जिनमें से एक सबसे गंभीर चुनौती होती है- रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (ROP)। यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर सही समय पर न पकड़ी जाए, तो नवजात को जीवन भर के लिए दृष्टिहीनता का शिकार बना सकती है। भारत जैसे देश में, जहां प्रीमैच्योर जन्म (Premature Birth of Baby) दर अधिक है, इसके प्रति जागरूकता किसी संजीवनी से कम नहीं है।