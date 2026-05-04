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Diagnosis v/s Overdiagnosis: क्या हर मेडिकल टेस्ट आपकी सेहत के लिए सही है? क्या हर बीमारी का इलाज तत्काल जरूरी है? डॉक्टर से समझें

क्या हर मेडिकल रिपोर्ट में दिखने वाली 'गांठ' या 'असामान्यता' का इलाज ज़रूरी है? कभी-कभी इलाज खुद बीमारी से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉ. जितेंद्र गोस्वामी से विस्तार से समझिए कि कैसे 'ओवरडायग्नोसिस' आपकी जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ रहा है।

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भारत

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Chitra Badoliya

May 04, 2026

Diagnosis v/s Overdiagnosis: क्या आपने कभी सोचा है कि सेहत की चिंता कहीं आपको बिना ज़रूरत के 'मरीज़' तो नहीं बना रही? अक्सर हम बेहतर स्वास्थ्य के चक्कर में ढेरों मेडिकल टेस्ट करवा लेते हैं, यह सोचकर कि सावधानी ही सुरक्षा है। मगर मेडिकल साइंस कहता है कि शरीर में दिखने वाला हर छोटा बदलाव कोई गंभीर बीमारी नहीं होती। यही वजह है कि आज के समय में डायग्नोसिस और ओवरडायग्नोसिस के बीच के अंतर को समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी हो गया है।

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