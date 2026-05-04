Kailash Mansarovar Yatra Row: नेपाल बनाम भारत और चीन! क्या है विवाद? पढ़िए पूरी कहानी

Kailash Mansarovar Yatra : भारतीयों के कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भारत और चीन द्वारा लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करने की योजना पर आपत्ति जताई है। भारत ने उनकी आपत्ति जताने के बाद कहा कि इस तरह के दावे 'न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हैं।' भारत ने नेपाल को संवाद करने के लिए आमंत्रित किया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कब से शुरू होगी और नेपाल को इस धार्मिक यात्रा को लेकर भारत और चीन से क्या है दिक्कत?