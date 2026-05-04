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Kailash Mansarovar Yatra Row: नेपाल बनाम भारत और चीन! क्या है विवाद? पढ़िए पूरी कहानी

Kailash Mansarovar Lipulekh Pass: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नए बयान से एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा और लिपुलेख दर्रा फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहां पढ़िए नेपाल का भारत और चीन के साथ लिपुलेख दर्रा को लेकर क्या विवाद है।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 04, 2026

Kailash Mansarovar Yatra Dispute India and Nepal

कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नेपाल ने आपत्ति शुरू की है। (Photo: AI)

Kailash Mansarovar Yatra : भारतीयों के कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली नई सरकार ने भारत और चीन द्वारा लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करने की योजना पर आपत्ति जताई है। भारत ने उनकी आपत्ति जताने के बाद कहा कि इस तरह के दावे 'न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हैं।' भारत ने नेपाल को संवाद करने के लिए आमंत्रित किया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कब से शुरू होगी और नेपाल को इस धार्मिक यात्रा को लेकर भारत और चीन से क्या है दिक्कत?

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