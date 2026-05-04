Billionaires Growth: दुनिया की दौलत का बदल रहा नक्शा, अरबपतियों की रेस में भारत तीसरे नंबर पर

Billionaires Growth Report: दुनिया में पैसा तेजी से अपनी जगह बदल रहा है और अमीरों की नई बस्तियां बस रही हैं। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन चीन और भारत उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भारत में सिर्फ आईटी कंपनियां ही नहीं, बल्कि नई उम्र के टेक कारोबारी और स्मार्ट निवेशक भी जमकर पैसा बना रहे हैं। दुनिया में नए अरबपतियों की फौज पश्चिम की जगह एशियाई देशों में तैयार हो रही है। भारत इस बदलाव का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है।