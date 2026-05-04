अब फूलों से खिलेगी किस्मत... शिवरीनारायण बन रहा पुष्प हब, किसानों की पसंद बनी गेंदा खेती(photo-patrika)
Flower Hub in CG: छत्तीसगढ़ का जांजगीर-चांपा जिला अब सिर्फ धान उत्पादन तक सीमित नहीं रह गया है। यहां खेती का नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है- फूलों की खेती। खासकर गेंदे के फूल ने किसानों की किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। पिछले साल जहां महज 30 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई थी, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर करीब 200 हेक्टेयर तक ले जाने की तैयारी है। उद्यानिकी विभाग इस पहल के जरिए शिवरीनारायण क्षेत्र को “पुष्प हब” के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है।
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