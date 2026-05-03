Real-Time Cyber Security SDN Model: हैकिंग का खेल खत्म! IIIT रायपुर की रिसर्चर ने तैयार की रीयल-टाइम साइबर शील्ड, जानिए इसके बड़े फायदे

Real-Time Cyber Security SDN Model: डिजिटल युग में जहां एक क्लिक से बैंक अकाउंट खाली होने, यूपीआई ट्रांजैक्शन रुकने और स्मार्ट सिटी जैसी व्यवस्थाएं ठप पड़ने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब इस खतरे को कम करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। ट्रिपलआईटी (IIIT) रायपुर की रिसर्चर डॉ. लिलिमा जैन ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग (SDN) की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसा उन्नत मॉडल विकसित किया है, जो रीयल-टाइम में साइबर हमलों की पहचान कर उन्हें तुरंत रोक सकता है।