दुनिया में NO सेफ्टी-NO ट्रिप, भारत में हादसों के बाद क्यों जागते हैं हम?

Bargi Cruise Tragedy: जबलपुर में क्रूज हादसे के बाद भी ये नजारा विचलित करने वाला हैष आखिर क्यों जान हथेली पर लेकर चलते हैं हम भारतीय। यह नजारा है गौरी घाट का दो नावों से कर ली जुगाड़। (photo:patrika)
Jabalpur Cruise Incident: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे ने एमपी समेत भारत भर में वॉटर टूरिज्म सुरक्षा नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां एक छोटी सी बोट भी तभी पानी पर तैरती नजर आती है, जब उसके सुरक्षा नियम-कायदों को भली-भांति जांच लिया जाता है। इन देशों में सुरक्षा गाइडलाइन, अनिवार्य सेफ्टी ड्रिल और ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस जैसी नीति लागू हैं। लेकिन भारत में लापरवाही, ओवरलोडिंग और अनदेखी ही अक्सर हादसों का कारण बनी है। समझ से परे ये है कि आखिर भारत में हादसे के बाद ही क्यों सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाती है। वहीं सिस्टम अपनी गलतियों का ठीकरा प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर मढ़ता नजर आता है।
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