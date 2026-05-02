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Narges Mohammadi कौन हैं, क्यों ईरान सरकार ने इस नोबेल पुरस्कार विजेता को जेल में डाल रखा है?

Narges Mohammadi: नरगिस मोहम्मदी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल, उन्हें जेल में हृदय संबंधी समस्या आई और उसके बाद वह बेहोश हो गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नरगिस मोहम्मदी कौन हैं? उन्हें जेल में किन आरोपों में डाला गया? क्या है उनकी संघर्ष कथा, आइए जानते हैं।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 02, 2026

Iran's Narges Mohammadi in Jail

ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी आईसीयू में भर्ती कराई कराई गई हैं। (Photo Credit X Account @nargesfnd)

Narges Mohammadi News: नरगिस मोहम्मदी को जेल के अंदर हृदय संबंधी समस्या पैदा हुई और चक्कर खाकर गिर गईं। उनके पति ताघी रहमानी (Taghi Rahmani) ने मीडिया को बताया, 'नरगिस जंजान शहर के जेल में बंद थी। उन्हें हृदय संबंधी दिक्कतें आईं और वह बेहोश हो गईं। हम उनके लिए बेहद चिंतित हैं। वह जेल के अंदर कई बार बेहोश हो चुकी हैं। उन्हें जंजान के एक अस्पताल के आईसीयू (Narges Mohammadi in Hospital) में भर्ती किया गया। हमने और नर्गिस के वकील ने सरकर से बेहद सरल अपील की है कि उन्हें देश की राजधानी तेहरान के बेहतर अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

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