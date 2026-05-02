Narges Mohammadi कौन हैं, क्यों ईरान सरकार ने इस नोबेल पुरस्कार विजेता को जेल में डाल रखा है?

Narges Mohammadi News: नरगिस मोहम्मदी को जेल के अंदर हृदय संबंधी समस्या पैदा हुई और चक्कर खाकर गिर गईं। उनके पति ताघी रहमानी (Taghi Rahmani) ने मीडिया को बताया, 'नरगिस जंजान शहर के जेल में बंद थी। उन्हें हृदय संबंधी दिक्कतें आईं और वह बेहोश हो गईं। हम उनके लिए बेहद चिंतित हैं। वह जेल के अंदर कई बार बेहोश हो चुकी हैं। उन्हें जंजान के एक अस्पताल के आईसीयू (Narges Mohammadi in Hospital) में भर्ती किया गया। हमने और नर्गिस के वकील ने सरकर से बेहद सरल अपील की है कि उन्हें देश की राजधानी तेहरान के बेहतर अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया है।