West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल का महा-जनादेश आज, मतगणना शरू

पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी इसका फैसला होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बंगाल के मतदाताओं ने वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में हुए दो चराणों की चुनाव में औसतन 92.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चुनाव आयोग के मुताबिक, शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे के आसपास से आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर बाद या शाम तक तय हो जायेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत का चौका लगायेंगी या भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। हर सीट के रुझान की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।