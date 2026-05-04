Tamil Nadu Election Results: क्या उदयनिधि स्टालिन चखेंगे चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी से जीत का स्वाद या होगा उलटफेर?

देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में आज, 4 मई को विधानसभा चुनावों का परिणाम (Assembly Election Results) सामने आने वाला है। सिर्फ इन राज्यों के लोगों को ही नहीं, बल्कि देशभर को इन चुनावी परिणामों का इंतज़ार है। सभी के मन में सवाल है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी ही सत्ता में बनी रहेगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 234 सीटों में से चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी सीट को भी हॉट सीट्स में से एक माना जा रहा है क्योंकि इस सीट से तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन मैदान में हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में वह इस सीट से विजयी रहे थे।