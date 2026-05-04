Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: पहला रुझान आया, TVK की बढ़त, वोटों की गिनती शुरू

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सुबह से ही मतगणना केंद्रों के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जबकि हर राउंड के साथ चुनावी तस्वीर बदलती नजर आ सकती है। प्रमुख दलों और गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना बनी हुई है। राज्य की जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी। चुनाव परिणाम से जुड़े हर बड़े अपडेट, जीत-हार, रुझान और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें…
2026-05-04 08:06:12 am
चेन्नई: अन्ना विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम से दृश्य। वोटों की गिनती जल्द ही शुरू होगी।
2026-05-04 07:52:46 am
विवेकानंद मेडिकल कॉलेज में स्थापित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां आज प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है।
2026-05-03 02:15:17 pm
तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है, जहां से वे अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से चुनावी मैदान में हैं। शुरुआती रुझानों में डाक मतपत्रों की गिनती के साथ ही राज्य की सियासी तस्वीर साफ होने लगेगी, जिसमें मुख्य मुकाबला सत्ताधारी डीएमके (DMK) गठबंधन और विपक्षी अन्नाद्रमुक (AIADMK) के बीच माना जा रहा है।
2026-05-02 06:51:56 pm
तमिलनाडु में इस बार 5.73 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव आयोग के मुताबिक, राज्य में 84.69 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो चुनावी इतिहास के सबसे बड़े मतदान में से एक मानी जा रही है।
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