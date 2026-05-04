Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: पहला रुझान आया, TVK की बढ़त, वोटों की गिनती शुरू

2026-05-03 02:15:17 pm

सीएम के आवास के बाहर बढ़ी हलचल

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के चेन्नई स्थित आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है, जहां से वे अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से चुनावी मैदान में हैं। शुरुआती रुझानों में डाक मतपत्रों की गिनती के साथ ही राज्य की सियासी तस्वीर साफ होने लगेगी, जिसमें मुख्य मुकाबला सत्ताधारी डीएमके (DMK) गठबंधन और विपक्षी अन्नाद्रमुक (AIADMK) के बीच माना जा रहा है।