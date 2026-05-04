West Bengal Election Result 2026: शुरुआती रुझानों में TMC आगे, जानें BJP का हाल

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की 294 में से 293 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में दो चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 23 और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। शुरुआती रुझान में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए खुशखबरी है। अब तक आए रुझानों में टीएमसी 15 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है।