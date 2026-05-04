असम में भाजपा ने शुरुआती रुझानों में पार किया बहुमत का आकंड़ा, जलकबारी से हिमंत आगे

हिमंता बिस्वा सरमा 2001 से इस सीट से लगातार जीत रहे हैं। उन्होंने 1996 में पहली बार चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। 2001 में कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की और तब से पांच बार (कांग्रेस और बाद में BJP में) यहां से विधायक चुने गए। 2021 में उन्होंने 78% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार BJP उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर छठी जीत का लक्ष्य रख रही है, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों और नए चेहरे पर दांव लगाया है।