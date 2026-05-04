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असम में भाजपा ने शुरुआती रुझानों में पार किया बहुमत का आकंड़ा, जलकबारी से हिमंत आगे

असम में भाजपा क्लीन स्विप की तरफ बढ़ रही है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी शुरुआती रुझानों में 68 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा नेता व सीएम हिमंत बिस्वा सरमा अपने विधानसभा क्षेत्र जलकबारी से आगे चल रहे हैं।

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गुवाहाटी

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Pushpankar Piyush

May 04, 2026

हिमंत बिस्वा सरमा (ANI)

असम सहित देश के पांच राज्यों में मतगणना जारी है। असम में भाजपा क्लीन स्विप की तरफ बढ़ रही है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में बीजेपी शुरुआती रुझानों में 68 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा नेता व सीएम हिमंत बिस्वा सरमा अपने विधानसभा क्षेत्र जलकबारी से आगे चल रहे हैं।

हिमंता का पारंपरिक गढ़ है जलकबारी सीट

असम विधानसभा चुनाव 2026 में जलकाबरी (जलुकबारी) विधानसभा सीट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का पारंपरिक गढ़ रही, जहां 9 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। यह सीट गुवाहाटी के पास कामरूप मेट्रो जिले में स्थित है और पूरे राज्य का ध्यान खींच रही है। मतदान प्रतिशत की सटीक आधिकारिक घोषणा अभी लंबित है, लेकिन पिछले चुनावों (2021 में करीब 82%) के मुताबिक यहां उच्च मतदान दर्ज किया गया।

2001 से लगातार जीत रहे हैं हिमंत

हिमंता बिस्वा सरमा 2001 से इस सीट से लगातार जीत रहे हैं। उन्होंने 1996 में पहली बार चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। 2001 में कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की और तब से पांच बार (कांग्रेस और बाद में BJP में) यहां से विधायक चुने गए। 2021 में उन्होंने 78% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार BJP उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर छठी जीत का लक्ष्य रख रही है, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों और नए चेहरे पर दांव लगाया है।

बीजेपी का मजबूत किला

जलकाबरी BJP का मजबूत किला माना जाता है, जहां विकास कार्यों, शिक्षा संस्थानों और कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा ने स्थानीय समस्याओं जैसे जलभराव और भ्रष्टाचार के आरोपों को मुद्दा बनाया। मतगणना 4 मई को होगी, जिसमें इस सीट के नतीजे पूरे राज्य की राजनीति पर असर डाल सकते हैं।

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Updated on:

04 May 2026 09:16 am

Published on:

04 May 2026 09:12 am

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