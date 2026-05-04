Bengal Election Result 2026: शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद TMC ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- एजेंटों को एंट्री देने में कर रहे देरी

Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती की जा रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच गई है। वहीं भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी भी पीछे चल रही है। इसी बीच टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। TMC नेता शशि पांजा ने दावा किया है कि चुनाव कर्मचारी काउंटिंग एजेंटों को सेंटर में आने में देरी कर रहे हैं।